العاهل البحرينى يعين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء

كتب مصطفى عنبر

أصدر العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بتعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرانية "بنا" بأن الملك حمد بن عيسى بعث برسالة إلى رئيس الوزراء قال فيها إنه رغم الظروف والتحديات الكثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت البلاد من تجاوز التحديات وإنجاز العديد من المشروعات والبرامج التنموية وتحقيق نتائج مهمة ومستويات متقدمة فى ترجمة الأهداف والخطط الطموحة التى اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018.

وعبر عاهل البحرين عن الثقة فى قدرة الأمير خليفة بن سلمان على مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ خطط الحكومة وبرامجها وسياساتها بما يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة فى خدمة أهداف التنمية الشاملة.

وكانت الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعلنت فى وقت سابق اليوم الأحد استقالتها، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية.