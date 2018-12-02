الصين تعلن دعمها لعقد قمة آخرى بين أمريكا وكوريا الشمالية

بكين ـ بيونس آيرس (أ ش أ)

أعربت الصين عن دعمها لعقد قمة آخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

جاء ذلك فى تصريح لعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" حول اجتماع الرئيسين الصين "شى جين بينج" والأمريكى "دونالد ترامب" بعد قمة مجموعة العشرين فى العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيرس)، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأحد.

وقال وانج أن الصين تشجع الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التقدم فى نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف وانج أن الرئيس بينج قال- خلال اجتماعه مع ترامب- أن الصين تشجع الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على العمل باتجاه نفس الهدف، والاهتمام بعوامل القلق المشروعة لبعضهما البعض، والتقدم نحو نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية وإقامة آلية سلام بالتوازى.

وتابع وانغ أن الرئيس الأمريكى أعرب عن تقدير الولايات المتحدة للدور الإيجابى الذى تلعبه الصين، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق والتعاون مع الجانب الصينى.