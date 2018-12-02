video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحفيين" تقرر إيقاف قيد جريدة الميدان وإحالة رئيس تحريرها للتحقيق

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:16 م
"الصحفيين" تقرر إيقاف قيد جريدة الميدان وإحالة رئيس تحريرها للتحقيق حسين الزناتى
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
 
قال حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر وقف قيد جريدة الميدان، وإحالة رئيس تحريرها للتحقيق.
 
فى سياق آخر، أشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات له، إلى أن المجلس قرر فتح باب الترشح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين خلال أيام.
 
كما لفت الزناتى، إلى أن المجلس قرر منح ألف جنيه إعانة لمحررى الصحف الحزبية المتوقفة عن الإصدار، و500 جنيه إعانة لصحفيى الأنباء الدولية، وأشار إلى أنه تم مخاطبة ست صحف جديدة تقدمت للتكويد لتقديم أرشيفها عن عام.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد المحسن سلامة: معهد تدريب نقابة الصحفيين كان ضمن برنامجى الانتخابى

حسين الزناتى

نقابة الصحفيين

جريدة الميدان

رابطة النقاد الرياضيين




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة