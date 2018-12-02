"الصحفيين" تقرر إيقاف قيد جريدة الميدان وإحالة رئيس تحريرها للتحقيق

كتب محمد السيد

قال حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر وقف قيد جريدة الميدان، وإحالة رئيس تحريرها للتحقيق.

فى سياق آخر، أشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات له، إلى أن المجلس قرر فتح باب الترشح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين خلال أيام.

كما لفت الزناتى، إلى أن المجلس قرر منح ألف جنيه إعانة لمحررى الصحف الحزبية المتوقفة عن الإصدار، و500 جنيه إعانة لصحفيى الأنباء الدولية، وأشار إلى أنه تم مخاطبة ست صحف جديدة تقدمت للتكويد لتقديم أرشيفها عن عام.