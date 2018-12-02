الشرطة الألمانية توقف حفلا موسيقيا أطلقت فيه شعارات نازية

أ ف ب

أوقفت الشرطة الألمانية مساء السبت حفلا موسيقيا لليمين المتطرف فى إحدى ضواحى شرق البلاد، بعدما بدأ الجمهور يردد شعارات نازية.

وجاء فى بيان لشرطة مدينة جورليتس أن فرقتين موسيقيتين "من أنصار اليمين المتطرف" وجمهورا من "بضع مئات" من الاشخاص، كانوا يشاركون فى الحفل الموسيقى فى اوستريتز المجاورة (ساكسونيا) على الحدود مع بولندا.

وتدخل عناصر من الشرطة كانوا متمركزين فى الضواحى، بعدما سمعوا هتافات نازية فى القاعة فى الساعة 23،20 (22،20 ت غ). وتوقف الحفل وأخلى المبنى قبيل الساعة 1،00 الأحد.