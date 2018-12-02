video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الألمانية توقف حفلا موسيقيا أطلقت فيه شعارات نازية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:44 م
الشرطة الألمانية توقف حفلا موسيقيا أطلقت فيه شعارات نازية الشرطة الألمانية
أ ف ب
إضافة تعليق

أوقفت الشرطة الألمانية مساء السبت حفلا موسيقيا لليمين المتطرف فى إحدى ضواحى شرق البلاد، بعدما بدأ الجمهور يردد شعارات نازية.

وجاء فى بيان لشرطة مدينة جورليتس أن فرقتين موسيقيتين "من أنصار اليمين المتطرف" وجمهورا من "بضع مئات" من الاشخاص، كانوا يشاركون فى الحفل الموسيقى فى اوستريتز المجاورة (ساكسونيا) على الحدود مع بولندا.

وتدخل عناصر من الشرطة كانوا متمركزين فى الضواحى، بعدما سمعوا هتافات نازية فى القاعة فى الساعة 23،20 (22،20 ت غ). وتوقف الحفل وأخلى المبنى قبيل الساعة 1،00 الأحد.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

الفوضى فى فرنسا .. باريس تشرب من كأس المتاجرة بأمن الشعوب العربية بكاريكاتير " اليوم السابع"

خالد صلاح: قلبى مع فرنسا وصلواتنا للشعب الفرنسى أن يعبر هذه المحنة

ألمانيا

الشرطة الألمانية

شعارات نازية

اليمين المتطرف

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة