السجن 15 عاما لعاطل هتك عرض طفل بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالسجن 15 عاما، لعاطل ، لهتكه عرض طفل بعد استدراجه بدائرة مركز ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوي، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 13695 جنايات ديرب نجم، لسنة 2018، ليوم 3 يوليو، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا يتهم "إبراهيم خ إ م" عاطل، بهتك عرض الطفل "أ ع م ه" بعد استدراجه تحت التهديد بدائرة مركز ديرب نجم.

وكشفت تحريات الرائد أحمد جلال، رئيس مباجث ديرب نجم، عن صحة الواقعة، وان المتهم استدرج المجني عليه وشل حركته قبل أن يتعدى عليه جنسيًا، فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على نيابة ديرب نجم العامة، قررت احالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الشرقية التي أصدرت حكمها المتقدم.