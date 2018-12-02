video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن 15 عاما لعاطل هتك عرض طفل بالشرقية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:43 م
السجن 15 عاما لعاطل هتك عرض طفل بالشرقية حبس أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالسجن 15 عاما،  لعاطل ، لهتكه عرض طفل بعد استدراجه بدائرة مركز ديرب نجم.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوي، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحي.
 
تعود أحداث القضية رقم  13695  جنايات ديرب نجم، لسنة 2018، ليوم 3 يوليو، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من  مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا يتهم "إبراهيم خ إ م" عاطل، بهتك عرض الطفل "أ ع م ه" بعد استدراجه تحت التهديد بدائرة مركز ديرب نجم.
 
وكشفت تحريات الرائد أحمد جلال، رئيس مباجث ديرب نجم، عن صحة الواقعة، وان المتهم استدرج المجني عليه وشل حركته قبل أن يتعدى عليه جنسيًا، فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على نيابة ديرب نجم العامة، قررت احالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الشرقية التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس المتهمين بقتل طفل بعد اختطافه وطلب 120 ألف جنيه فدية من أسرته بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

ديرب نجم

هتك عرض

طفل




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة