"الزراعة": حملات مرورية على حدائق الموز لمكافحة مرض "التبرقش"

كتب عز النوبى

تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المرورية من قبل لجان مختصة من الإدارة لمكافحة مرض تورد القمة والتبرقش بالموز بعدة محافظات.

كما كلف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بضرورة التواصل مع المزارعين تحت كل الظروف بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم التوصيات الفنية الحديثة، للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلي وعليه.

فيما أوصت اللجان المرورية المشكلة من قبل المحاصيل البستانية، مزارعى الموز بالتخلص من الأمهات الجافة والقديمه بالحرق بخارج الحديقة أو الدفن، ووضع دفعة من السماد العضوى استكمال تغطية السوباطات بأكياس البولي إيثيلين لتفادي الصقيع وتجنب حدوث إي جروح مكانيكية نتيجة لتعرض السوباطات لتغيرات المناخية الحالية.

كما أوصت لجان المحاصيل البستانية، مزراعى حدائق الموز بوضع السنادات الخشبية لتفادي كسر السوباطات، بالتخلص من الجور المصابة وتطهيرها بالجير الحى، وأشار تقرير المحاصيل البستانية، إلى أن هناك حملات مرورية على جميع المحاصيل البستانية لتقديم جميع التوصيات والارشادات الفنية لحماية المحاصيل البستانية من التغيرات المناخية والتقلبات الجوية .