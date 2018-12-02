الرئيس الموريتانى يجرى مباحثات مع ولى العهد السعودى

نواكشوط (أ ش أ)

أجرى الرئيس الموريتانى، محمد ولد عبد العزير، اليوم الأحد، بالجناح الرئاسى بمطار (نواكشوط) الدولى، مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع السعودى.

وأفاد التليفزيون الموريتانى، بأن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات "القائمة "بين البلدين.

وأضاف أن المباحثات وسعت لتشمل أعضاء كلا الوفدين المرافقين.

وكان ولى العهد السعودى قد وصل إلى (نواكشوط) فى وقت سابق اليوم، حيث كان الرئيس الموريتانى على رأس مستقبليه.

ويصف الموريتانيون زيارة ولى العهد السعودى ب"الزيارة التاريخية" حيث تعد الأولى من نوعها، منذ خمسة وأربعين عاما يقوم بها مسئول سعودى لموريتانيا.