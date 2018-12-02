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الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:49 م
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الرئيس العراقي يدعو عشائر نينوى للتعاون من أجل مكافحة الإرهاب

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:40 م
الرئيس العراقي يدعو عشائر نينوى للتعاون من أجل مكافحة الإرهاب الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ
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دعا الرئيس العراقي برهم صالح عشائر نينوى للتعاون من أجل مكافحة الإرهاب ومنع عودته..مشيدا بمواقف أبناء مناطق نينوى في التصدي للإرهاب.

 

جاء ذلك خلال استقبال صالح وفدا من رؤساء العشائر ووجهاءِ سهل نينوى من الشبك ، اليوم الأحد ، وفقا لقناة العراقية الإخبارية.

 

كما دعا الرئيس العراقي إلى التركيز على إعادةِ إعمار المناطق التي دمرها الإرهاب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء سهل نينوى.

 

وكان مركز الإعلام الأمني العراقي قد أعلن في وقت سابق اعتقال 13 متهما في محافظة نينوى، من بينهم اثنان ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي.

 

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي بمناطق متفرقة من البلاد، كما تضبط أسلحة ومواد تفجير في أوكار وأنفاق التنظيم.

 


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