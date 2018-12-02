الدفاع البريطانية ترصد تصرفات مشبوهة لصحفى روسى عند إحدى قواعدها العسكرية

لندن (أ ش أ)

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، أنه تم رصد صحفى روسى يرتكب ما وصفته " بتصرفات مشبوهة" بالقرب من قاعدة عسكرية بريطانية.

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن وزارة الدفاع البريطانية قولها أنه تمت مشاهدة الصحفى الروسى تيمور سيرازييف، وهو يحاول عبور ثكنات الفرقة 77 التابعة للجيش البريطانى فى قرية هيرميتاج الواقعة فى مقاطعة بيركشاير فى إنجلترا بصفة متكررة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كاميرات المراقبة فى القاعدة العسكرية سجلت تحركات الصحفى الروسى أثناء قيامه بالتصوير بالقرب من السور المحيط بالقاعدة.

وأوضحت الصحيفة أن سيرازييف يندرج على موقع السفارة الروسية كرئيس مكتب القناة الأولى الروسية، ومن جانبه، قال وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون، " نحن نتخذ أمن قواعدنا والأفراد بجدية بالغة ".

وأضاف ويليامسون أنه إذا لاحظ أحد المواطنين أى شخص يتصرف بشكل مشبوه داخل قاعدة عسكرية أو حولها فيجب إبلاغ الشرطة بالأمر كمسألة عاجلة.