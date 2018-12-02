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الحبس 3 سنوات لـ"لص الشقق السكنية" بالبساتين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:45 م
الحبس 3 سنوات لـ"لص الشقق السكنية" بالبساتين سرقة شقة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار مراد عبد الحى، وأمانة سر حسين قطب، بالحبس 3 سنوات لعاطل تخصص فى سرقة المنازل، بدائرة القسم.

تعود تفاصيل القضية التى حملت رقم 21985 لسنة 2018 جنح البساتين، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين من موظف يفيد اكتشافه سرقة أجهزة الكترونية من داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ش.ا"، وبتقنين الإجراءت تم القبض عليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها واتهامه بالسرقة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأحالته لمحكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.


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