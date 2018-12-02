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"التموين" تعلن بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر ديسمبر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:00 ص
"التموين" تعلن بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر ديسمبر سلع
كتب مدحت وهبة
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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على وجود مخزون من السلع الغذتائية خاصة الأساسية، مثل السكر وزيت الطعام والأرز وغيرها من السلع تكفى احتيجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

 

 


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مذكرة حكومية من وزارة التموين للبرلمان بشأن حل مشكلات البطاقات التموينية

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