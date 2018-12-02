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"التعليم" تناقش النجاحات والتحديات بأنشطة النظام الجديد فى 24 محافظة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:00 ص
"التعليم" تناقش النجاحات والتحديات بأنشطة النظام الجديد فى 24 محافظة الدكتور طارق شوقى
كتب محمود طه حسين
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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اللقاء الختامى للأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم عرض ومناقشة النجاحات، والتحديات والدروس المستفادة والمتحققة خلال تنفيذ أنشطة رياض الأطفال بـ24 محافظة، ومناقشة آليات استمرارية هذه النجاحات.

وعلى الجانب الآخر توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مساء اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لتبنى تدريب معلمى المرحلة الابتدائية على أسس تعليم التربية الدينية.

ويقام حفل توقيع البروتوكول بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير التعليم الصومالى عبد الله جودح برى، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة، الأدباء، رجال الثقافة، رجال الأعمال والاقتصاد وعدد من السفراء وكبار الإعلاميين.

 


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