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"التعليم" تستقبل طلبات راغبي العمل بلجنة كنترولات امتحانات أبنائنا بالخارج

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:00 ص
"التعليم" تستقبل طلبات راغبي العمل بلجنة كنترولات امتحانات أبنائنا بالخارج طلاب مدارس ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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تستقبل اليوم الأحد وحتى غد الاثنين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلبات الراغبين فى العمل بامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج كأعضاء بلجنة النظام و المراقبة.

واشترطت وزارة التربية والتعليم، أن يكون المتقدم للعمل بلجنة النظام والمراقبة على درجة مالية بوزارة التربية والتعليم وديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات التعليمية أو المدارس، بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية ولا يعمل بأي لجان أخرى بذات الوقت، مؤكدة أن  العمل باللجنة سيكون فى غير أوقات العمل الرسمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى  الخارج والذين يدرسون المناهج المصرية بنظام أبنائنا في الخارج ، تبدأ اعتبارًا من السبت 30 مارس المقبل، بينما تعقد امتحانات الدور الثانى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019.

 

 

 


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