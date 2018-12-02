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التحالف العربى يرصد سقوط صاروخ باليستى فى البحر أطلقه الحوثيون تجاه اليمن

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:45 م
التحالف العربى يرصد سقوط صاروخ باليستى فى البحر أطلقه الحوثيون تجاه اليمن قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
أبوظبى- عدن (أ ش أ)
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رصدت منظومة الدفاع الجوى للتحالف العربى، سقوط صاروخ باليستى فى البحر أطلقته ميليشيات الحوثى الانقلابية باتجاه إحدى القرى المأهولة بالسكان التابعة لمديرية الدريهمى بالحديدة، وذلك استمرارا لجرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمنى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، أن ميليشيات الحوثى أطلقت الصاروخ الباليستى من منطقة "رأس كثيب" بمدينة الحديدة، وتم رصده بشكل دقيق، مستهدفة إحدى قرى مديرية (الدريهمي) وذلك عقب هزائمها المتتالية داخل الحديدة وتقدم قوات المقاومة اليمنية وسيطرتها على مواقع استراتيجية من قبضة مسلحيها.

وكانت ميليشيا الحوثى قد قصفت، فى وقت سابق، قرية (المنظر) التابعة لمديرية (الحوك) فى محافظة الحديدة والمحررة حديثا، بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفلان وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء بجروح خطيرة، ما يؤكد استمرار الدعم الإيرانى لها وتهريب الأسلحة إليها.

يذكر أن قوات التحالف العربى قد دمرت، أمس، منصة إطلاق صاروخ باليستى تابعة لميليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة صعدة شمالى اليمن قبل أن تتمكن من إطلاقه صوب الأراضى السعودية، وتواصل قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميدانى داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد السيطرة على مواقع استراتيجية داخلها من قبضة الميليشيا التى تلقت هزائم مدوية فى جبهة الحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحيها وتهاوى تحصيناتها.

 


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