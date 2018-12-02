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"البيت الأبيض": عشاء عمل "جيّد جداً" بين ترامب ونظيره الصينى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:09 ص
"البيت الأبيض": عشاء عمل "جيّد جداً" بين ترامب ونظيره الصينى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
بوينوس ايرس (أ ف ب)
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أعلن المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودولو، أن عشاء العمل الذى جرى مساء السبت فى بوينوس آيرس بين الرئيس الأميركى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جينبينغ كان "جيّدا جداً".

ولم يقدّم كودلو، أى تفاصيل بشأن ما دار فى هذا العشاء الذى استغرق أكثر من ساعتين وتناول خلاله الرئيسان والوفدان المرافقان لهما شريحة من اللحم الأرجنتينى وفطائر.

وكان هذا الاجتماع منتظراً بشدّة بسبب تأثيراته المحتملة على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين فى العالم، وأدلى المستشار الاقتصادى بتعليقه هذا للصحفيين فى الوقت الذى كان فيه الرئيس ترامب والوفد المرافق يستعدون لمغادرة العاصمة الأرجنتينية للعودة إلى واشنطن.

من جهتها أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أنّ بياناً وشيكاً سيصدر بشأن هذا اللقاء الذى عقد على هامش قمة مجموعة العشرين التى اختتمت السبت أعمالها فى العاصمة الأرجنتينية، بالمقابل لم يصدر فى الحال عن أى مسؤول فى الجانب الصينى أى تعليق على مسار الاجتماع.

وتوجّهت الأنظار إلى هذه القمة الأميركية-الصينية نظراً إلى ما يمكن أن تؤدّى إليه نتائجها من تخفيف للحرب التجارية الدائرة بين البلدين أو تأجيجها.

وكان ترامب أعرب فى مستهلّ الاجتماع عن تفاؤله، وقال "سنبحث فى ملف التجارة وسينتهى بنا الأمر على الأرجح إلى تحقيق شيء جيّد لكل من الصين والولايات المتحدة".

 

 


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