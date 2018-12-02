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الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يهنئ الإمارات باليوم الوطنى الـ47

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:02 م
الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يهنئ الإمارات باليوم الوطنى الـ47 احتفالات اليوم الوطنى الإماراتى
كتبت ريهام عبد الله
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قدم الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا، التهئنة لدولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطنى الإماراتى الـ47، ووجه التهنئة للشعب الإماراتى وحكومته.

وقالت فيفا :"تهنئة من الإتحاد الدولى FIFA لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطنى ... كل عام وأنتم بخير".

فيفا
 

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثانى من ديسمبر كل عام، بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971.

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

 

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