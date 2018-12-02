الإفراج بالعفو عن 237 سجينا بينهم أقدم محبوس قضى 45عاما فى سجن المنيا

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مده العقوبه، حيث انتهت أعمال اللجنه إلى إنطباق القرار على 237 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، من بينهم النزيل كمال . ث . ع المودع بسجن شديد الحراسه بالمنيا، وذلك عقب قضائه 45 عاماً فى محبسه.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية، بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعايه المختلفه للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع ، وإستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2018، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مده العقوبه بالنسبه لبعض المحكوم عليهم بمناسبه الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر .