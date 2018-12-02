الأمين العام للجامعة العربية يشهد حفل تخرج دفعة ماجستير معهد الإنتاجية والجودة

الإسكندرية - أسماء على بدر

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الأحد الموافق بتخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير معهد الإنتاجية والجودة بالاكاديمية وبلغ عدد الخريجين 251 خريجا يمثلون 6 دول عربية، مصر، الإمارات، فلسطين، ليبيا، سلطنة عمان، قطر.

وأعرب الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بمشاركة الخريجين لحظات تخرجهم ،وقال : أود أن أعبر عن عميق التهانى للخريجين وأولياء أمورهم في هذا اليوم الذى سيظل محفورا في ذاكرة الخريجين وذويهم .

وأشاد أبو الغيط بالمستوى المتقدم لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وإمكانياتهم المتميزة مما الذى يعكس مدى تطور هذا الصرح العلمى العربي

وقال الأمين العام للجامعة العربية : سعادتى اليوم لاتوصف وانا اشاهد الفرحة في اعين كل طالب وطالبة مشيرا إلي أن ذلك الحدث يفرض علي الإنسان التفاعل معه .

وأضاف : نحتفل اليوم بتخريج 251 خريجا من 6 دول عربية، وأتمنى أن يتضاعف هذا الرقم، لأن مفتاح بناء الاقتصاد القوى هو الإنتاجية مشيرا إلي أنه لا يوجد اقتصاد قوى بدون صناعة وإنتاج وجودة، ووجه رسالة للخريجين، قائلا : لن يتحقق ذاتكم بدون العمل والبناء والإنتاج.

من جانبه ألقي الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية كلمة شكر فيها معالي الأمين العام للجامعة العربية علي حضوره ورعايته لهذا الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد الإنتاجية والجودة، مؤكدا أن حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية يعد حافزا كبيرا للطلاب والطالبات لمواصلة التميز والتفوق.

كما هنأ عبد الغفار :الخريجين واوصاهم بمواصلة طلب العلم النافع، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في الاعمال الموكلة لهم في المستقبل .

واشار عبد الغفار الي أن هذا الاحتفال سيظل ذكرى محفورة في داخل نفوس الخريجين الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة وينتظرون الفرصة لرد هذا الجميل لاوطانهم.

وأضاف أن الاكاديمية صرح شامخ من صروح العلم والمعرفة.

وقال : حققت الاكاديمية خطوات هامة نحو بناء منظومة تعليميه متطورة لتلبية الاحتياجات مع التطورات في النظام التعليمي مما يعكس التميز الذي تتسم به الاكاديميه و حيث بدات العديد من الجامعات النظر اليها لعقد شراكات لأنها تمتلك بيئه تعليمية ذات طابع ابتكاري متميز و قادر على تحقيق النجاح .

وأعلن عبد الغفار : عن حصول معهد الإنتاجية والجودة علي الشهادة الدولية التى تحمل الاستثمار في الأفراد من منظمة Investors in people وهى عبارة عن مواصفة تخصصية دولية تم صياغتها في بريطانيا عام 1989، بتوجيهات من رئيسة الوزراء آن ذاك مارجريت تاتشر والغرض منها التركيز علي رأس المال البشرى وتطويره مشيرا إلي أن تلك الشهادة ستنصف الأكاديمية ممثلة في معهد الإنتاجية والجودة كأول مؤسسة تعليمية تحصل علي هذا الاعتراف في مصر والثانية عربيا سالفورد.

وفي غضون ذلك قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتسليم شهادة الاعتماد للدكتور محمد حسن عبدربه عميد معهد الإنتاجية والجودة.

وضرب عبد الغفار مثلا بالدكتور بندر بن فهد الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة والذى قد حصل علي درجة الدكتوراه من المعهد في الجودة الشاملة عام 2008 ويعد احد رؤساء المنظمات العربية للعمل العربي المشترك.