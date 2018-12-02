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الأمير محمد بن سلمان يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق يومين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:35 م
الأمير محمد بن سلمان يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق يومين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
كتب مصطفى عنبر
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى الجزائر مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى.

 

ومن المقرر أن يعقد ولى العهد السعودى ،عدة لقاءات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعدد من الوزراء والمسؤولين الجزائريين، كما يعقد غدا منتدى لرجال الأعمال والاقتصاديين من البلدين، بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

 

وقال بيان للرئاسة الجزائرية أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية ، موضحا  أن هذه الزيارة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف البيان ، أن هذه الزيارة ستعطي زخما متجددا لمختلف اللجان الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل الماضي، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون.

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن زيارة ولي العهد السعودي ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط.


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