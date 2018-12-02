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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 28.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:00 ص
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 28.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 28.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5204 مليون ورقة منفذة على 551 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 26.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4401 مليون ورقة منفذة على 492 ألف عملية خلال الشهر السابق. 
 
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 21.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 38.9 مليون ورقة منفذة على 3378 عملية خلال شهر نوفمبر الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 84.15% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.85%، وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 14416 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3145 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 294 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5620 مليون جنيه، بحجم تداول 1407 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 194 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 20036 مليون جنيه بحجم تداول 4552 ورقة مالية منفذة من خلال 488 ألف عملية.
 
 
 

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