إيران ردا على اتهامات أمريكية بإجراء تجربة صاروخية: البرنامج الصاروخى دفاعى

دبى (رويترز)

قالت إيران اليوم الأحد، أن برنامجها الصاروخى دفاعى ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة دون أن تؤكد مزاعم أمريكية بأنها أجرت تجربة صاروخية جديدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أدان أمس السبت، ما وصفها بتجربة إيرانية لصاروخ باليستى متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس واعتبر ذلك انتهاكا للاتفاق الدولى الخاص بالبرنامج النووى الإيرانى.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمى المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على تصريحات بومبيو "البرنامج الصاروخى الإيرانى له طبيعة دفاعية... ليس هناك قرار من مجلس الأمن يحظر البرنامج الصاروخى وقيام إيران بتجارب صاروخية".