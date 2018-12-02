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إيران تنهى حظرا موسميا على واردات الأرز

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:19 م
إيران تنهى حظرا موسميا على واردات الأرز الأرز
رويترز
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قالت وكالات أنباء إيرانية اليوم الأحد إن إيران أنهت حظرا موسميا على وارداتها من الأرز، مما يسمح للمستوردين بتسجيل طلباتهم.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن نائب وزير الزراعة علي أكبر مهر فرض أعلن إنهاء الحظر السنوى فى خطاب مؤرخ بتاريخ 28 نوفمبر. وأوردت وكالات أنباء أخرى تقارير مماثلة.

وعادة ما تفرض الحكومة الحظر لبضعة أشهر كل عام لدعم الأسعار المحلية والمزارعين الإيرانيين خلال موسم الحصاد. وتستهلك إيران ثلاثة ملايين طن من الأرز سنويا، وتستورد نحو مليون طن لا سيما من الهند وباكستان.

 

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