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إصابة طفل بحروق بعد ملامسته أسلاك الكهرباء حال تواجده بسطح منزله فى الدقهلية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:52 م
إصابة طفل بحروق بعد ملامسته أسلاك الكهرباء حال تواجده بسطح منزله فى الدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية- شريف الديب
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أصيب طفل بحروق بعد أن لامست يده أسلاك الكهرباء أثناء تواجد أعلى سطح منزله بدكرنس.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ لمركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزى بوصول المدعو رشاد ج ع 13 سنة طالب، ومقيم دائرة المركز مصاباً بحروق من الدرجة الثانية بالساعدين وجرح عميق بالكتف الأيسر "إدعاء صعق كهربائى" وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال والده قرر بأنه أثناء تواجد نجله أعلى سطح المنزل المكون من طابقين لإحضار بعض أعلاف الماشية، اصطدمت يده بالأسلاك الكهربائية المارة أمام المنزل، مما أدى إلى حدوث إصابته - ولم يتهم أحد بالتسبب فى إصابة نجله، تحرر عن ذلك المحضر رقم 53/2018 عوارض مركز دكرنس، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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