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إزاله 358 حالة تعدى على أملاك الدولة وأراضى الأوقاف بالقناطر الخيرية وبنها وطوخ

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:45 م
إزاله 358 حالة تعدى على أملاك الدولة وأراضى الأوقاف بالقناطر الخيرية وبنها وطوخ جانب من حملة الإزالة
القليوبية - نيفين طه
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شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركز طوخ، وكفر شكر، والقناطر الخيرية، وبنها وشبين القناطر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ 358 حالة تعد.

وتحرر المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، كانت حملة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وكفر شكر وبنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر، تنفيذاً لسياسة الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية، تم القيام بحملة بدائرة مركز شرطة الخصوص وشبرا الخيمة وطوخ بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة البحث الجنائي، أسفرت عن إزالة 358 حالة إزالة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وأراضى الأوقاف.

 

 


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