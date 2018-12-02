إحباط تهريب 3 أطنان نحاس داخل مخزن سرى لسيارة نقل قادمة عبر منفذ السلوم

كتب : محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

تمكنت أجهزة الأمن من إحباط تهريب 3 أطنان و130كيلو جراما لمعدن النحاس داخل مخزن سري بسيارة نقل قادمة عبر منفذ السلوم.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة منفذ السلوم البرى وجود بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مخبأة بسيارة نقل بمقطورة قادمة من إحدى الدول العربية، والمتواجدة بالمنفذ دون قائدها .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص وتفتيش السيارة، أسفرت أعمالها عن ضبط 115 قالبا من معدن النحاس الخام وزنت حوالى 3 أطنان و130 كيلو جراما مخبأة بمخزن سرى مصطنع بقاعدة الصندوق الجانبى للسيارة بالمخالفة لقانون الجمارك .

كما عُثر على رخصتى تسيير السيارة والمقطورة، وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة وقائدها القادم من إحدى الدول العربية ، وقام بترك السيارة حال إستشعاره بدقة تفتيش السيارات خشية ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .