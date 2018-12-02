إحالة "صيدلانية " للمحاكمة لبيعها أدوية محظور تداولها بالمرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، باحالة دكتورة صيدلية للمحاكمة أمام محكمة الجنح لبيعها أدوية محظور تداولها ومهربا جمركيا وغير معتمدة من وزارة الصحة .

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام دكتورة صيدلانية "منال م" مالكة صيدلية ، ببيع أدوية محظورة جمركيا ومهربا دوليا ومحظور تداولها داخل البلاد والأحتفاظ بتلك الأدوية داخل الصيدليه ملكها وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعلي الفور تم مداهمة الصيدلية وتم ضبط مالكها وتم التحفظ علي المضبوطات ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .