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إحالة "صيدلانية " للمحاكمة لبيعها أدوية محظور تداولها بالمرج

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:40 م
إحالة "صيدلانية " للمحاكمة لبيعها أدوية محظور تداولها بالمرج أدوية - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، باحالة دكتورة  صيدلية  للمحاكمة أمام محكمة الجنح  لبيعها أدوية محظور تداولها ومهربا جمركيا وغير معتمدة من وزارة الصحة  .

وكانت معلومات  وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام دكتورة صيدلانية "منال م" مالكة صيدلية  ، ببيع أدوية محظورة جمركيا ومهربا دوليا ومحظور تداولها داخل البلاد والأحتفاظ بتلك الأدوية داخل الصيدليه ملكها وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعلي الفور تم مداهمة الصيدلية وتم ضبط مالكها وتم التحفظ علي المضبوطات ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .


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