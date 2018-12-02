إحالة أوراق سيدة للمفتى بعد قتلها والدتها بسبب "إيصالات أمانة"

سهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد، برئاسة المستشار جمال عوض وأمانة سر سيد بكر إحالة اوراق المتهمة "زهرة.ع.أ" ربة منزل 30 سنة وزوجها "أحمد.أ.ص" سائق 25 سنة الى فضيلة المفتى وحددت جسة 6 فبراير للنطق بالحكم بعد قيامها بقتل "خيرية .ص" 63 سنة، عاملة بمستشفى سوهاج العام حيث ألقيا بجثتها فى ترعة السوهاجية .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2017 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تبلغ لاجهزة الامن بالعثور على جثة بالترعة السوهاجية محجوزة خلف الهويس، وبانتشالها تبين أنها لسيدة، باسم "خيرية ص. ح"، 63 سنة، عاملة بمستشفى سوهاج العام، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة الاولى " نجلة المجنى عليها"، وزوجها المتهم الثانى، سائق، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وتم ضبط المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بالاشتراك مع زوجها فى ارتكاب الوقعة لقيام المجنى عليها بتهديد زوج ابنتها بتقديم إيصالات أمانة "موقع عليها منه" لصالحها، فقررا التخلص منها وقاما باستدراج والدتها الى المنزل وخنقها والتخلص من جثتها بإلقائها بترعة السوهاجية لاخفاء الجريمة عنهما .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.