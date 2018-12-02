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.أوقاف الشرقية تقيم احتفالية بمولد الرسول بعنوان "حملة رسول الإنسانية"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:35 م
.أوقاف الشرقية تقيم احتفالية بمولد الرسول بعنوان "حملة رسول الإنسانية" جانب من الاحتفالية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن الدين الاسلامى هو دين خلق وتعامل حسن مع الآخر لافتا أنه لم يثبت عن النبى قط أنه قدم أذى لأحد لكنه كان يتحمل ويؤثر على نفسه.
 
وطالب وكيل الوزارة أئمة وخطباء المساجد الحضور بضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة وأن ينقوا التراث مما علق به وأن يوصلوا الإسلام وتعاليمه بصورة صحيحة الى المسلمين.
 
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالشرقية بعنوان "حملة رسول الإنسانية"  بقاعة الزعفرانة بمدينة أبو كبير بحضور الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية والمهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو كبير والقمص بنيامين أمين راعى الكنيسة  بأبو كبير والعقيد عبدالله لاشين والدكتور محمد حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير ومحمد عيد رئيس وحدة الرحمانية المحلية والشيخ محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية والشيخ أحمد خاطر مدير الدعوة بالمديرية. 
 
افتتح الحفل الدكتور عبد الفتاح الطاروطى قارئ الاذاعة والتليفزيون المصري بتلاوة ما تيسر من القرآن 
 
وقدم الشيخ أحمد محمود خاطر فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية لاقت استحسان الجميع. 
 
 
وقال القمص بنيامين أمين راعى كنيسة أبو كبير أن الإنسان القديم بحث عن الله بفكره قبل أن تأتي الرسل مضيفا: "جميعنا مصريون نعتز بالأزهر الشريف الذى يقدم الدين الإسلامى بكل اعتدال".
 
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