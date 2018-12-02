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أمن الموانى يحبط تهريب 400 كيلو بانجو داخل سيارة نقل

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:15 م
أمن الموانى يحبط تهريب 400 كيلو بانجو داخل سيارة نقل لحظة العثور علي المضبوطات
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل بداخلها مخزن سرى، يحوى 400 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

 الموانيي

وكانت إدارة البحث الجنائى بإدارة موانئ بورسعيد بمنفذ الشاحنات الجمركى،قد نجحت في ضبط سيارة نقل، قيادة أحمد ف.ع ، 44 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة القاهرة، حال عبوره بالسيارة من المنفذ قادماً من شمال سيناء، وبتفتيش السيارة عثر على مخزن سرى بداخله  180 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 400 كيلو جرام.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
المواني 3

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