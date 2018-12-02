أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 2-12-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 2-12-2018، وجاءت أبرزها موافقة مجلس إدارة جلوبال تليكوم على زيادة رأس المال المصدر من 2.73 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه، عبر الاكتتاب فى الزيادة لقدامى المساهمين.



12.6 مليون جنيه خسائر أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، عن تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالى.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنها سجلت صافى خسارة بلغ 12.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضى، مقابل 2.8 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

الأهرام للطباعة

قالت شركة ترند لتداول الأوراق المالية إن المساهم فايق إبراهيم السيد القصراوى قام بخفض نسبة ملكيته فى شركة الأهرام للطباعة والتغليف إلى 4.98%.

وأوضحت شركة ترند للتداول فى بيان للبورصة، أن العميل فايق إبراهيم قام ببيع 157.3 ألف سهم من الأهرام للطباعة، لتنخفض مساهمته بالشركة من 6.87% إلى 4.98%.



جلوبال تليكوم ووافق مجلس إدارة جلوبال تليكوم على زيادة رأس المال المصدر من 2.73 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه، عبر الاكتتاب فى الزيادة لقدامى المساهمين.

البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.542 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 126 مليون ورقة مالية بقيمة 509 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.06%، والعرب على 6.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 44.5 مليون جنيه، 2121 جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 13150 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2168 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.39% عند مستوى 13175 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% عند مستوى 675 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.



بايونيرز كشفت القوائم المالية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المجمعة عن تطورات إيجابية للمركز المالى فى التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2018، حيث نما مجمل الربح المجمع بمعدل 19.3% ليصل إلى 1.884 مليار جنيه مقابل 1.580 مليون جنيه للفترة المقابلة.

وحققت المجموعة إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه فى الربع الثالث من 2018 إلى 5.656 مليار جنيه مقابل 3.88 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2018 وتراجعت تكلفة الأنشطة إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه للفترة المقابلة.

وارتفعت إيرادات الفوائد إلى 669.6 مليون جنيه لترتفع أرباح المجموعة قبل الضرائب إلى 1.019 مليار جنيه مقابل 882.82 مليون جنيه. ليرتفع صافى أرباح المجموعة فى التسعة أشهر من 2018 إلى 821.7 مليون جنية مقابل 697.5 مليون جنيه بنمو بلغ 17.8% (مع مراعاة حقوق الأقلية).

وشهدت أصول المجموعة، بحسب بيان للبورصة نموا فى التسعة أشهر إلى 23.612 مليار جنيه مقابل 21.588 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017 بنمو قدره 9.3% مدعومة بأصول مشروعات الإسكان والتعمير التى بلغت فى 30 سبتمبر 2018 حوالى 11.375 مليار جنيه وارتفعت حقوق ملكية المساهمين فى نهاية سبتمبر إلى 9.847 مليار جنيه مقابل 9.213 مليار جنيه.