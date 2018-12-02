video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أحمد الجار الله: محمد بن سلمان المنتصر الوحيد فى قمة مجموعة العشرين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:18 ص
أحمد الجار الله: محمد بن سلمان المنتصر الوحيد فى قمة مجموعة العشرين أحمد الجار الله
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن المنتصر الوحيد فى قمة مجموعة العشرين، هو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.

 

وقال الجار الله:"المنتصر الوحيد فى نهاية مؤتمر دول العشرين المنعقد فى الأرجنتين المنتصر الوحيد هو محمد بن سلمان على الرغم من تخرصات قناة الجزيرة وجراوتها ومعها ثعالب إخوان الشياطين".

 

الجار الله
الجار الله

كانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت أن قمة العشرين تتوافق مع رؤية المملكة 2030، فى عدة محاور.

 

وأكدت الخارجية السعودية فى انفوجراف لها، أن محاور قمة العشرين تتمثل فى مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، والمستقبل الغذائى المستدام، موضحة أنها تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 فى خفض معدلات البطالة ووصولها إلى 7 % بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ومشاركة المرأة فى سوق العمل، وتضافر جهود قطاعات البلاد فى تعزيز البنية التحتية، وتطوير المنظومة الصحية والاستفادة من دعم الغذاء والماء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد الجار الله لولى العهد السعودى: مصر قوة.. وسترى متغيرات اقتصادية بها

"الجار الله" يستنكر تصريحات نائبة الكويت.. ويؤكد: نقدر دور مصر خلال غزو العراق

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الجار الله: ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران ستصنف بالإرهابية

احمد الجار الله

محمد بن سلمان

قمة العشرين

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة