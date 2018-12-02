أحمد الجار الله: محمد بن سلمان المنتصر الوحيد فى قمة مجموعة العشرين

كتبت ريهام عبد الله

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن المنتصر الوحيد فى قمة مجموعة العشرين، هو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.

وقال الجار الله:"المنتصر الوحيد فى نهاية مؤتمر دول العشرين المنعقد فى الأرجنتين المنتصر الوحيد هو محمد بن سلمان على الرغم من تخرصات قناة الجزيرة وجراوتها ومعها ثعالب إخوان الشياطين".



الجار الله

كانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت أن قمة العشرين تتوافق مع رؤية المملكة 2030، فى عدة محاور.

وأكدت الخارجية السعودية فى انفوجراف لها، أن محاور قمة العشرين تتمثل فى مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، والمستقبل الغذائى المستدام، موضحة أنها تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 فى خفض معدلات البطالة ووصولها إلى 7 % بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ومشاركة المرأة فى سوق العمل، وتضافر جهود قطاعات البلاد فى تعزيز البنية التحتية، وتطوير المنظومة الصحية والاستفادة من دعم الغذاء والماء.