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ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يزور الجزائر غدا

السبت، 01 ديسمبر 2018 08:14 م
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يزور الجزائر غدا ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
( رويترز)
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قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى الجزائر بدءا من الغد.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي "لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

من ناحية آخرى، قالت قناة الإخبارية السعودية اليوم السبت إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين، وكذلك التقى ولى العهد بكل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، و رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ونشرت الإخبارية تسجيلا مصورا للأمير محمد وهو يستقبل جوتيريش دون تقديم تفاصيل عن فحوى الاجتماع.

 

 


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ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

الجزائر




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