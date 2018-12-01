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وفد لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية يبدأ غدا زيارة لمصر

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:22 م
وفد لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية يبدأ غدا زيارة لمصر وفد لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية يبدأ غدا زيارة لمصر
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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يبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية، برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين، غداً الأحد، زيارة رسمية إلى مصر .
 

وبحسب وكالة واس السعودية، يمثل وفد مجلس الشورى السعودى عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة وهم المهندس أحمد بن محمد الأسود، ورائدة بنت عبدالله أبو نيان، وعبدالله بن علي العجاجي، وعبدالله بن محمد الناصر, والدكتورة فردوس بنت سعود الصالح، والدكتور فهد بن خلف البادي, والدكتور هادي بن علي اليامي .

وأكد رئيس الوفد عساف أبوثنين أن الزيارة تأتي فى سياق دعم العلاقات البرلمانية الثنائية على صعيد العمل البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تميزت برؤية مشتركة تدل على متانة وقوة العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية في شتى المجالات.

وأوضح أن العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية والتعاون المشترك بين البلدين على الرغم من قوتها إلا أنها تشهد تطوراً وتقدماً مطردين خصوصا الفترة الماضية إثر ما شهدته البلدان من تعاون وتبادل للزيارات على جميع المستويات ومنها زيارات لجان الصداقة البرلمانية بين المجلس ومجلس النواب المصري .

ولفت رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية إلى أن الزيارة سيتخللها اجتماعات ولقاءات ومباحثات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة المصرية في وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار ووزارة الثقافة والبرلمان المصري لبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون البرلماني .

وسيلتقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية خلال الزيارة، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال, وزير الاستثمار, ووزير الثقافة, كما يجتمع الوفد بعدد من كبار المسؤولين المصريين .

وأشار إلى ما يبديه مجلس الشورى من حرص واهتمام بتوثيق وتعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك بينه وبين المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب والدول انطلاقاً من إيمان المجلس العميق بأهمية الدور الذي تؤديه الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية.

وفي ختام تصريحه نوه عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية عساف أبوثنين بما تجده لجان الصداقة في مجلس الشورى من دعم واهتمام من رئس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وما تحققه من حضور في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة .


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