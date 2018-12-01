وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب عن عمر 94 عاما

رويترز

قال متحدث باسم عائلة بوش، إن الرئيس الأمريكى السابق جورج اتش.دبليو بوش (الأب)، توفى يوم الجمعة عن 94 عاما.

ورأس بوش الولايات المتحدة خلال انتهاء الحرب الباردة، وهزيمة الجيش العراقى فى عهد صدام حسين، ولكنه خسر فرصة للفوز بفترة ثانية بعد خرقه تعهده بعدم فرض ضرائب جديدة.

وعاش بوش وهو الرئيس الحادى والأربعون للولايات المتحدة فترة أطول من أى من الرؤساء الذين سبقوه، وأعلنت وفاة بوش فى بيان أصدره جيم ماكجراث المتحدث باسم الأسرة .



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق يصافح الابن



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق يقفز من الطائرة



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق وسط مستشرية الأمنيين



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



أوباما يضع قلادة لجورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق وسط جنوده



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق



جورج بوش الأب الرئيس الأمريكى الأسبق