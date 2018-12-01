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وزير القوى العاملة يفتتح اليوم ملتقى التوظيف الثانى للشباب بالشرقية

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:01 ص
وزير القوى العاملة يفتتح اليوم ملتقى التوظيف الثانى للشباب بالشرقية ملتقى توظيف - ارشيفية
كتب محمود راغب
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يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة تجعلها قلعة صناعية على أرض مصر لما تنتجه وتصدره.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام، وكيميائى، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.

وأكد "سعفان" أن حل مشكلة البطالة يأتى بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعا، مشددا على أن الجهاز الإدارى للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبى واجتماعي، فضلا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.

ومن جانب أخر، يشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، عصر اليوم السبت، حفل تسليم جوائز دورى النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة، للفرق الرياضية لشركات القطاع فى مختلف الأنشطة الرياضية، وذلك فى إطار احتفالات عيد البترول.

يحضر احتفالية ختام الدورة الرياضية التى تقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس،  جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصـر، ورؤساء الشركات المصرية القابضة، ورئيس وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، ورؤساء شركات قطاع البتـرول وقيادات العمل النقابى والشبابى.


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