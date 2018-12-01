video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى التوظيفى الثانى بالعاشر من رمضان.. صور

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:36 ص
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى التوظيفى الثانى بالعاشر من رمضان.. صور محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت منال العيسوى
إضافة تعليق
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى المنعقد اليوم السبت، بدوار العاشر من رمضان بالشرقية.
 
 
وأكد الوزير،  أن هذا الملتقى يعد الثانى فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة يجعلها قلعة صناعية علي أرض مصر لما تنتجه وتصدره، مشيرا إلى أن الملتقى يوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.
 
WhatsApp Image 2018-12-01 at 10.29.00 AM
 

 

WhatsApp Image 2018-12-01 at 10.30.28 AM
 

 

WhatsApp Image 2018-12-01 at 10.28.49 AM
 

 

WhatsApp Image 2018-12-01 at 10.28.50 AM
 

 

WhatsApp Image 2018-12-01 at 10.28.57 AM
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة تنهى إجراءات تسليم جثمان المصرى المتوفى بالسعودية

وزير القوى العاملة يفتتح اليوم ملتقى التوظيف الثانى للشباب بالشرقية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار العاشر

اخبار الشرقية

اتحاد العمال

القوى العاملة

ملتقى توظيف




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة