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وزير الإعلام السعودى: مشاركة ولى العهد بقمة العشرين رسالة للعالم عن قوة المملكة

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:43 م
وزير الإعلام السعودى: مشاركة ولى العهد بقمة العشرين رسالة للعالم عن قوة المملكة وزير الإعلام السعودى
كتبت ريهام عبد الله
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أكد عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودى، أن مشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، فى اجتماعات قمة العشرين، رسالة للعالم عن المملكة القوية التي يحترمها الأقوياء.

عواد بن صالح العواد
عواد بن صالح العواد

 

وقال وزير الإعلام السعودى :"مشاركة سمو سيدى ولى العهد فى اجتماعات قمة العشرين، رسالة للعالم عن المملكة القوية التى يحترمها الأقوياء. . عن المملكة الفتية التى يتطلع صُنّاع العالم إلى شراكاتها، وعن المملكة الواثقة التى تسير نحو المستقبل الزاهر ببصيرة ورؤية متكاملة وبرامج شاملة".


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