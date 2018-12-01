وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لوحدات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، والذى تم طرح حجز 7176 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى به، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة، من خلال الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: جارٍ حالياً تنفيذ 33168 وحدة سكنية (1382 عمارة)، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ نحو 84 % بمدينة العبور، ونسبة الإنجاز الإجمالية 65 %.

وفيما يتعلق بنسب تنفيذ الوحدات بالمدن المختلفة، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن: فى مدينة العبور، جارٍ تنفيذ 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 84 %، وفى مدينة المنيا الجديدة، جارٍ تنفيذ 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 61 %، بجانب 96 وحدة سكنية (4 عمارات)، فى مراحل الطرح، وفى مدينة 6 أكتوبر، جارٍ تنفيذ 6384 وحدة سكنية (266 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 58 %، بجانب 288 وحدة سكنية (12 عمارة)، فى مراحل الطرح، وفى مدينة دمياط الجديدة، جارٍ تنفيذ 3144 وحدة سكنية (131 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 47 %، وفى مدينة الشروق، جارٍ تنفيذ 720 وحدة سكنية (30 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 77 %، بجانب 384 وحدة سكنية (16 عمارة)، فى مراحل الطرح، وفى مدينة الشيخ زايد، جارٍ تنفيذ 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 80 %، وفى مدينة القاهرة الجديدة، جارٍ تنفيذ 8760 وحدة سكنية (365 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز 46 %، وفى مدينة المنصورة الجديدة، جارٍ تنفيذ 7440 وحدة سكنية (310 عمارات)، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 31 %، بجانب 3792 وحدة سكنية (158 عمارة)، فى مراحل الطرح.