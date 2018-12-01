وزيرا التعليم والاستثمار يجالسان الأطفال بافتتاح المدرسة اليابانية بالعبور (صور)

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، على مجالسة الأطفال فى الفصول، والاستماع لهم، وعن يومهم الدراسي بالمدرسة.

تتكون المدرسة من 22 فصلا دراسيا لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بدأ العمل الرسمى بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، مشيرا إلى أنه تم استلام كافة الكتب الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائية إلى جانب استقبال أولياء الأمور والأطفال منذ بداية الدراسة للتعرف على المدرسة.































