video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرا التعليم والاستثمار يجالسان الأطفال بافتتاح المدرسة اليابانية بالعبور (صور)

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:26 م
وزيرا التعليم والاستثمار يجالسان الأطفال بافتتاح المدرسة اليابانية بالعبور (صور)
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

 تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والسفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، والتى بدأت عملها رسميا هذا العام، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون مدير الإدارة التعليمية بالعبور. 

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، على مجالسة الأطفال فى الفصول، والاستماع لهم، وعن يومهم الدراسي بالمدرسة. 

تتكون المدرسة من 22 فصلا دراسيا لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بدأ العمل الرسمى بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، مشيرا إلى أنه تم استلام كافة الكتب الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائية إلى جانب استقبال أولياء الأمور والأطفال منذ بداية الدراسة للتعرف على المدرسة.

طارق شوقى (1)
 

 

طارق شوقى (2)
 

 

طارق شوقى (3)
 

 

طارق شوقى (4)
 

 

طارق شوقى (5)
 

 

طارق شوقى (6)
 

 

طارق شوقى (7)
 

 

طارق شوقى (8)
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا التعليم والاستثمار ومحافظ القليوبية يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور

وزيرا التعليم والاستثمار وسفير اليابان يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور اليوم

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم

وزيرة الاستثمار




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة