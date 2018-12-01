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وزيرا التعليم والاستثمار وسفير اليابان يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور اليوم

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:30 ص
وزيرا التعليم والاستثمار وسفير اليابان يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
القليوبية - إبراهيم سالم
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يفتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والسفير اليابانى بالقاهرة، ماسيكى نوكى، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، والتى بدأت عملها رسميًا هذا العام.

 

وتتكون المدرسة من 22 فصلاً دراسيًا لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.

 

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بدأ العمل الرسمى بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم استلام كافة الكتب الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائية إلى جانب استقبال أولياء الأمور والأطفال منذ بداية الدراسة للتعرف على المدرسة.

 


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