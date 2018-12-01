ننشر تفاصيل مقتل صيدلي على يد سائق توك توك فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

حصلت اليوم السابع على تفاصيل مقتل صيدلي على يد سائق توك توك وعدد من أصدقائه بمدينة 6 أكتوبر، حيث ذكر محمد أباظة أحد أصدقاء الضحية "إسلام أحمد " أنه أثناء قيادته سيارته فوجي بمضايقة سائق توك توك له وقطع الطريق عليه، فنشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى عقبها السائق وعدد من زملائه قائدي التوك توك على المجني عليه مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى الوادي بمدينة 6 أكتوبر، إلا أنه فارق الحياة بعد حجزه بالمستشفى عدة أيام.

وقال صديق الضحية أن الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ألقى القبض على 4 متهمين وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وأضاف أنه لابد من التصدي لبلطجة سائقي التوك التوك المنتشرين بمدينة 6 أكتوبر، وشن حملات أمنية ضد المخالفين، لحماية المواطنين من أعمال العنف التي يتسبب بها عدد منهم.

