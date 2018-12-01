video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ننشر تفاصيل مقتل صيدلي على يد سائق توك توك فى مدينة 6 أكتوبر

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:07 ص
ننشر تفاصيل مقتل صيدلي على يد سائق توك توك فى مدينة 6 أكتوبر المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

حصلت اليوم السابع على تفاصيل مقتل صيدلي على يد سائق توك توك وعدد من أصدقائه بمدينة 6 أكتوبر، حيث ذكر محمد أباظة أحد أصدقاء الضحية "إسلام أحمد " أنه أثناء قيادته سيارته فوجي بمضايقة سائق توك توك له وقطع الطريق عليه، فنشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى عقبها السائق وعدد من زملائه قائدي التوك توك على المجني عليه مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى الوادي بمدينة 6 أكتوبر، إلا أنه فارق الحياة بعد حجزه بالمستشفى عدة أيام. 

وقال صديق الضحية أن الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ألقى القبض على 4 متهمين وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. 

وأضاف أنه لابد من التصدي لبلطجة سائقي التوك التوك المنتشرين بمدينة 6 أكتوبر، وشن حملات أمنية ضد المخالفين، لحماية المواطنين من أعمال العنف التي يتسبب بها عدد منهم. 
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع صيدلى إثر مشاجرة بالشوم مع سائقى توك توك فى أكتوبر

جريمة قتل

قتل صيدلي

مدينة 6 أكتوبر

أمن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة