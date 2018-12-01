موجز 6مساء.. وزير التعليم: الرئيس طالب بـ100 مدرسة يابانية وسننهى 65 متبقية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الدكتور طارق شوقى وزير التعليم أن الدولة تعطى التعليم اهتماما كبيرا، حيث إنه خلال العام الحالى تم الانتهاء من إنشاء 35 مدرسة مصرية يابانية، مشيرًا إلى أن الرئيس طالب أن يصل العدد الخاص بهذا النوع من المدارس إلى 100 مدرسة، وخلال العام المقبل سيتم الانتهاء من إنشاء 65 مدرسة مصرية يابانية جديدة، مضيفًا: "إحنا نقدر فعلا نطور التعليم".. وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة 6 مساء.

وزير التعليم: الرئيس طالب بـ100 مدرسة يابانية وسيتم الانتهاء من 65 متبقية

عبر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تواجده اليوم فى افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، متابعًا: "أنا بكون فى قمة سعادتى حينما أكون بين الأطفال وأجد ابتسامتهم"، موجها الشكر للقائمين على خروج منتج المدارس اليابانية بهذا الشكل، حيث أن هناك جهد كبير من خلال إعداد المعلمين وتطوير المناهج.

65 جريحا فى مواجهات السترات الصفراء بباريس ومحتجون يضرمون النيران بالسيارات

أضرم متظاهرون النيران بعدد من المركبات فى شوارع باريس، وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجى "السترات الصفراء" الغاضبين من رفع أسعار الوقود في باريس، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

الصحة: انطلاق المرحلة الثانية من مكافحة فيروس سى وإقبال المصريين "بداية الخير"

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، من هيئة قناة السويس.

عجوز بحملة 100مليون صحة بالأقصر: حضرت 4رؤساء محدش اهتم بينا زي السيسي

قدم المواطن حجاج عبد الله 75 سنة خلال فحصه بمستشفى الأقصر العام، ضمن مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاطمئنان على صحة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، الشكر والتحية للرئيس السيسي الذى أطلق تلك المبادرة بفحص الأهالى بالمجان.

وزيرة السياحة تعلن إنشاء صندوق ذى ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة يعد أملا كبيرا لكل قطاعات الدولة الأخرى، مؤكدة على أن 20%من الناتج المحلى يأتى من السياحة و7%من كل الصادرات للعالم.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، فى المؤتمر الاقتصادى السنوى الثالث للأهرام تحت عنوان "الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الانطلاق"، أن قوانين السياحة تم وضعها عام 1970، ويتم العمل حاليًا مع مجلس النواب على تطويرها لكى تواكب العصر.

صور.. السفير اليابانى يشارك طلاب مدرسة يابانية بالعبور تنظيف الفصل

حرص ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة، على مساعدة تلاميذ المدرسة اليابانية بالعبور على تنظيف الفصل كأحد أساليب التعليم النشط وبث روح التعاون بين الأطفال، وخلق روح المسؤلية بهم منذ الصغر، حيث شجعهم على حب النظافة والغناء أثناء العمل لكسر الوقت والحب.

الدستورية ترفض الطعن على مادة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن أعضاء النيابة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة (206 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

قضايا الدولة تنعش الخزانة بـ 5 ملايين جنيه فى قضية "الذهب الكبرى"

أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة خطابا لوزير المالية، أرفق به أصل الصيغة التنفيذية لحكم محكمة النقض رقم 21106 لسنة 85 ق المحكوم فيه بجلسة 19 فبراير 2018، لصالح وزارة المالية بتعويض جمركي بمبلغ 5 ملايين و67 ألفا و452 جنيها والمصادرة للمضبوطات، التي من بينها 159 كيلو جراما مشغولات ذهبية، و 19 كيلو جراما مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية والأحجار الكريمة، وأقلام ذهبية، وفصوص ماس، وغيرها على النحو المبين بالحكم.

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 85 من قانون نقابة المهندسين

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعد دستورية بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف ".

غدا طقس لطيف بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقسا لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

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