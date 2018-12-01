video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1/12/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 1/12/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مسجد للصلاة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
 
 
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
 مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
الفجر 5:02   ص
 
الظهر 11:44 ص
 
العصر 2:36
 
المغرب 4:56
 
العشاء 6:17
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
الفجر 5:08 ص
 
الظهر 11:49
 
العصر 2:39
 
المغرب 4:58 م
 
العشاء 6:21 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
الفجر 4:58
 
الظهر 11:40 م
 
العصر 2:31 م
 
المغرب 51: 4 م
 
العشاء 6:13 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
الفجر 4:47 ص
 
الظهر 11:32
 
العصر 2:28 م
 
المغرب 4:49 م
 
العشاء 6:08 م
 
 
 مواقيت الصلاة فى أسوان
 
الفجر 4:50 ص
 
الظهر 11:38 ص
 
العصر 2:39 م
 
المغرب 5:01 م
 
العشاء 6:18
 
 
 
 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
الفجر 5:17 ص
 
الظهر 12:10 م
 
العصر 3:17 م
 
المغرب 5:41 م
 
العشاء 6:54 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 5:21 ص
 
الظهر 12:10 م
 
العصر 3:12 م
 
المغرب 5:37 م
 
العشاء 6:51 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 4:53 ص
 
الظهر 11:42 ص
 
العصر 2:44 م
 
المغرب 5:08 م 
 
العشاء 6:22 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
الفجر 4:46
 
الظهر 11:29 م
 
العصر 2:22 م
 
المغرب 4:44
 
العشاء 6:03 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
الفجر 5:23 ص
 
الظهر 12:13 م
 
العصر 3:14 م
 
المغرب 5:34 م
 
العشاء 6:52 م
 
 
 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
الفجر 5:39 ص
 
الظهر 12:17 م
 
العصر 3:00 م
 
المغرب 5:20 م 
 
العشاء 6:45
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
الفجر 4:54 ص
 
الظهر 11:37 ص
 
العصر 2:31 م
 
المغرب  4:50 م
 
العشاء 6:11 م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة