معهد ناصر: 17 نقطة صباحية و8 مسائية للكشف عن فيروس سى

أكد الدكتور هانى راشد مدير معهد ناصر أنه يوجد بالمعهد 17 نقطة مسح صباحية و8 نقاط مسائية للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية للكشف عن فيرس سى ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة.

وقال راشد، لـ"اليوم السابع"، إنه تم توفير 6 نقاط للمسح فى العيادات الخارجية بالمعهد بينما يتوفر وحدة لفحص السيدات فى مركز صحة المرأة وكذالك فى بنك الدم.

وأضاف مدير معهد ناصر، أن جميع نقاط مسح فيرس سى تعمل على مدار الأسبوع حتى أيام الإجازات، متابعًا: "يوم الجمعة ستعمل السيارات المتنقلة الموجودة بالمعهد"، مشيرا إلى أن جميع الكشوف والتحاليل مجانية، موضحًا أنه يوجد عيادات للإحالة لاستكمال إجراءات الفحص للمواطنين بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج.