مطار القاهرة يشهد سفر أكثر من 4 آلاف سائح لأسوان والأقصر وشرم الشيخ اليوم

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، انطلاق 41 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى، حيث تسير مصر للطيران 35 رحلة جوية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وتسير مصر للطيران اليوم 6 رحلات إلى مدينة الأقصر، و8 رحلة إلى مدينة أسوان، و8 رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، و7 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم واسيوط وسوهاج.

كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولى رحلتين إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ.

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.