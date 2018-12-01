video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار القاهرة يشهد سفر أكثر من 4 آلاف سائح لأسوان والأقصر وشرم الشيخ اليوم

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:28 ص
مطار القاهرة يشهد سفر أكثر من 4 آلاف سائح لأسوان والأقصر وشرم الشيخ اليوم مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
إضافة تعليق
يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، انطلاق 41 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى، حيث تسير مصر للطيران 35 رحلة جوية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.   
 
وتسير مصر للطيران اليوم 6 رحلات إلى مدينة الأقصر، و8 رحلة إلى مدينة أسوان، و8 رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، و7 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم واسيوط وسوهاج.
 
 كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولى رحلتين إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية. 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كل الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق 30 رحلة للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة الدولى

ضبط 29 هاربا من تنفيذ 37 حكما قضائيا فى حملة أمنية بمطار القاهرة الدولى

وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني إلى مطار القاهرة الدولى

مصر للطيران

وزارة الطيران

الفريق يونس المصري

رحلات اسوان

رحلات ابو سمبل

رحلات شرم الشيخ

رحلات الغردقة

السياحة الداخلية




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة