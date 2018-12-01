"مصر للطيران" ترد على مزاعم ما تم نشره عن قبولها طلبات وظائف جديدة

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

نفت الشركة الوطنية مصرللطيران صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف مختلفة داخل الشركة مؤكدة أن هذه الاخبار ليس لها أساس من الصحة.

وقالت الشركة في بيان، أن المعلومة الصحيحة، أنها فتحت باب التدريب الشتوى لطلبة الجامعات والخريجين فى إجازة نصف العام الدراسى فى مختلف التخصصات، من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والتى تمنح شهادة تدريب لمدة شهر كخبرة عملية للطلبة، تؤهلهم لسوق العمل، من منطلق دورها الوطنى، وهو ما تقوم به سنويا فى إجازة نصف ونهاية العام الدراسى.

وتؤكد الشركة الوطنية أنها حال طلب وظائف سيتم الإعلان عنها رسميا فى الصحف القومية، وعبر الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعى.