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مصرع 37 مسلحًا من "طالبان" فى انفجار سيارة مفخخة جنوب أفغانستان

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:18 م
مصرع 37 مسلحًا من "طالبان" فى انفجار سيارة مفخخة جنوب أفغانستان طالبان
أ ش أ
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أعلن مسئول أفغاني، اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 37 مسلحًا تابعين لحركة "طالبان"، في انفجار سيارة مفخخة في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عزيز أحمد عزيز، لوكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، إن الحادث وقع في منطقة ماروف الليلة الماضية، وأشار إلى أن المسلحين وضعوا في مركبة من طراز همفي متفجرات بهدف استهداف كتيبة شرطة الحدود في منطقة أتجار بإقليم زابول جنوب البلاد، وأن المركبة قد انفجرت.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان، على هذا النبأ.

 


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