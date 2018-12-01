مصرع طالب بالشرقية فى حادث تصادم بطريق فاقوس- أبوكبير

الشرقية- فتحية الديب

لقى طالب بالصف الأول الإعدادى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مصرعه، فيما أصيب عمه بغيبوبة وكدمات، وتم نقله للمستشفى العام، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق "أبوكبير- فاقوس" أمام قرية البيروم، وتبين تصادم السيارة رقم 6592 ر د ط، فر قائدها هاربا عقب الحادث، بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية، قيادة" عبد القادر م م" 32 سنة عامل زراعي، مقيم مركز فاقوس، بسبب الدوران الخاطئ للدراجة البخارية.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدرجة بغيبوبة وكدمات، ووفاة نجل شقيقه" محمود م" 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى، وتم إخطار النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 38828 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2018.