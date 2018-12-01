مصرع جدة وحفيدتيها لاختناقهن بعادم موتور وإصابة 2 آخرين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقت جدة وحفيدتيها مصرعهن وأصيب اثنين آخرين بقرية السباح التابعة للوحدة المحلية بقومسيون شرق التابعة لمركز مطوبس فى كفر الشيخ، بسبب اختناقهم من عادم ماتور كهرباء، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى مطوبس المركزى.

تلقى مرفق إسعاف مطوبس، بلاغاً بمصرع نجلاء عبد الجليل أبو يوسف، 50 سنة، وحفيدتيها الطفلتين ياسمين محسن حمدى ، ونجلاء محسن حمدى، وأصيب باختناق كلا من محسن حمدى أبو سريه 25 سنه، وفاطمة عوده عواد 25 سنة، ونقلت 4 سيارات جثامين المتوفين والمصابين لمستشفى مطوبس المركزي، ويتلقى المصابين العلاج الازم بغرفة العناية بالمستشفى.

وأكدت نسرين النحاس، نائب رئيس مدينة مطوبس، لــ"اليوم السابع" أن المعاينة الأولية أثبتت أن مصرع جدة وحفيدتيها ، وإصابة 2 أخرين من عادم مولد كهربائى تم تشغيله بالمنزل مما أدى لانبعاث عادم المولد فلقيت الجدة والحفيدتنان مصرعهن وأصيب الإثنين.