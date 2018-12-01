video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع جدة وحفيدتيها لاختناقهن بعادم موتور وإصابة 2 آخرين بكفر الشيخ

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:35 م
مصرع جدة وحفيدتيها لاختناقهن بعادم موتور وإصابة 2 آخرين بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

لقت جدة وحفيدتيها مصرعهن وأصيب اثنين آخرين بقرية السباح التابعة للوحدة المحلية بقومسيون شرق التابعة لمركز مطوبس فى كفر الشيخ، بسبب اختناقهم من عادم ماتور كهرباء، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى مطوبس المركزى.

تلقى مرفق إسعاف مطوبس، بلاغاً بمصرع نجلاء عبد الجليل أبو يوسف، 50 سنة، وحفيدتيها الطفلتين ياسمين محسن حمدى ، ونجلاء محسن حمدى، وأصيب باختناق كلا من  محسن حمدى أبو سريه 25 سنه، وفاطمة عوده عواد 25 سنة، ونقلت 4 سيارات جثامين المتوفين والمصابين لمستشفى مطوبس المركزي، ويتلقى المصابين العلاج الازم بغرفة العناية بالمستشفى.

وأكدت نسرين النحاس، نائب رئيس مدينة مطوبس، لــ"اليوم السابع" أن المعاينة الأولية أثبتت أن مصرع جدة وحفيدتيها ، وإصابة 2 أخرين من عادم مولد كهربائى تم تشغيله بالمنزل مما أدى لانبعاث عادم المولد فلقيت الجدة والحفيدتنان مصرعهن وأصيب الإثنين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إقبال كثيف على حملة 100 مليون صحة بكفر الشيخ

صور.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهطول الأمطار وهبوب الرياح وارتفاع الأمواج

صور.. إزالة تعديات وضبط المخالفات فىحملة على بحيرة البرلس

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اختناق

مولد كهربائى

جدة

اطفال

علاج




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة