أسوان - صلاح المسن

شهدت جامعة أسوان اليوم، توقيع مذكرة تفاهم للتبادل العلمى بين جامعة أسوان وجامعة ألكسندريا الرومانية.

حيث قامت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، بتوقيع مذكره تفاهم للتعاون بين جامعة أسوان وجامعه ألكسندريا الرومانية فى مجال البحث العلمى، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وصرحت الدكتورة حنان عبدالمنعم نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب فى بيان لها، إن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل الطلاب والمشروعات العلمية والبحثية بين الجامعتين وتنفيذ أنشطة البحث والابتكار المشتركة، حيث تم توقيع هذه المذكرة على هامش مشاركتها فى مؤتمر دولى أقيم مؤخراً فى مدينة ياش بدولة رومانيا .

وأضافت غن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا تبادل وتدريب الكادر الأكاديمى والطلاب، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات بناء القدرات التعليمية بين الجامعتين.